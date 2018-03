Boe: Man bliver aldrig træt af All England-finaler

Succesduoen med Mathias Boe og Carsten Mogensen er allerede noteret for to All England-titler sammen i herredouble. Søndag kan de så tage den tredje, efter at de lørdag slog japanerne Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe.

I deres fjerde All England-finale sammen skal de møde indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo, der er topseedet og aktuelt verdens bedste doublekonstellation.

- Man bliver aldrig træt at skulle spille All England-finale. Det er den største scene sammen med OL og VM, siger Mathias Boe til badmintonforbundets hjemmeside.

- Det bliver fedt at skulle møde det par, vi har kæmpet med i halvandet år. Vi er de to bedste par, så det bliver sjovt, men en rigtig svær opgave, vurderer han.

I semifinalen slog indoneserne det danske par med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding i to sæt, og indoneserne har set stærke ud igennem turneringen.

Boe og Mogensen kommer til finalen med en positiv 4-3-statistik mod parret, men indoneserne har vundet i to sæt ved de seneste to møder i slutningen af 2017.

- Når de flyver rundt, og Kevin (Sukamuljo, red.) dækker alt, er de svære at have med at gøre, men vi må forsøge at lægge et mentalt pres på dem.

- Det kribler nok også i armene på dem. Det er også en stor kamp for dem, og de er favoritter. Men de har set uhyggelige ud, lyder det fra Boe.

Også i damedouble er der dansk finaledeltagelse, da Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen for andet år i træk er i finalen.

De skal forsøge at revanchere nederlaget fra 2017, hvor de aldrig rigtig kom ind i kampen.

- Vi har erfaring fra sidste år, hvor vi hang i bremsen. Jeg troede aldrig, at jeg skulle få chancen for at gøre det godt igen, så det er fantastisk at stå i finalen igen, siger Kamilla Rytter Juhl.

Finaleprogrammet i Birmingham begynder klokken 13 dansk tid. Damedoublen er den fjerde på programmet og kan ventes i gang omkring klokken 16. Derefter spilles herredoublen.