Bo Henriksens plan: Glæde, gejst og dødbolde

- Vi kan give os selv et meget stort grundlag for succes i nedrykningsspillet med en sejr over Sønderjyske, siger AC Horsens-manageren.

Fodbold: AC Horsens går ind til de kommende nedrykningsspil med to temaer på taktiktavlen. Målet er selvsagt overlevelse og altså at slutte i top to i puljen, men det kræver sejre, og med fire nederlag i træk som afslutning på grundspillet er et lige så vigtigt tema at få brudt den negative stime.

- Jeg glæder mig. Vi har brugt pausen til at få ladet batterierne op og til at forberede os minutiøst på den første kamp mod Sønderjyske. Vi har alt at vinde i den kamp, siger AC Horsens' manager Bo Henriksen.

- Hvis vi taber, er vi lige med Sønderjyske, og hvis vi vinder vil vi være seks point foran. Det er ikke afgørende, men med en sejr vil vi have skabt et meget stort grundlag for at få succes i nedrykningsspillet, siger Bo Henriksen.

Det kræver, at AC Horsens kan levere en anderledes vinderpræstation, end tilskuerne har set i de seneste fire kampe.

- Vi var uheldige mod Brøndby og OB, mens vi spillede decideret dårligt mod Randers og Esbjerg. Vi skal opsøge heldet, og derfor glæder jeg mig over, at vi har fået vores indkast og hjørnespark tilbage. Modstanderne kommer til at frygte det igen. Det handler ikke om, at vi har opfundet noget nyt, men vi er kommet tilbage til basic, siger Bo Henriksen.