Bo Henriksen vil bremse AaB's gode sæsonstart

Det er to hold fra hver sin ende af Superligaen, der mandag mødes. Det sker, når AC Horsens tager imod AaB.

AaB er kommet overraskende godt fra start i Superligaen i denne sæson med fire sejre i fem kampe.

Det nordjyske fodboldmandskab er placeret på andenpladsen med 12 point efter sejre over Sønderjyske, FC Midtjylland, Vendsyssel FF og FC Nordsjælland.

Kun FC København, der topper tabellen, har vundet over AaB, som i tredje spillerunde tabte med 0-4 i Parken.

AC Horsens, der hentede sæsonens hidtil eneste sejr mod FCK i sæsonens første spillerunde, vil meget gerne bremse AaB i mandagens hjemmekamp.

- AaB har absolut fået en god sæsonstart, og det har vi stor respekt for, men vi plejer at matche dem godt her på Casa Arena Horsens, hvor vi ikke har tabt de seneste fire indbyrdes kampe mod dem.

- Jeg forventer en kamp med masser af intensitet og dueller, og vi skal endnu en gang forsøge at udnytte vores store styrke på dødbolde.

- Vi tror selvfølgelig på, at vi kan hente sejren, siger Horsens-træner Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

AaB-træner Morten Wieghorst har forsøgt at etablere en stærk defensiv, og det har resulteret i smalle 1-0-sejre i tre af de første fem ligakampe.

- Vi går ind til kampen mod AC Horsens med stor ærgerrighed, og i bevidsthed om at vi fortsat har mange ting at forbedre.

- Vi har den fornødne respekt for et Horsens-hold, der altid er konkurrencedygtige.

- Og det er afgørende, at vi holder fast i stadig at være solide i defensiven, mens vi igennem en koncentreret præstation også skal højne vores kvalitet i spillet med bolden, siger Wieghorst til klubbens hjemmeside.

Sidste weekends AaB-matchvinder, Philipp Ochs, har karantæne, mens den rutinerede midtbanestyrmand Rasmus Würtz er skadet.