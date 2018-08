Blume om semifinalekiks: Tydeligvis ikke en god beslutning

Pernille Blume har på Instagram forklaret sit mislykkede forsøg på at svømme sig i EM-finalen i 100 meter fri.

- Jeg kan ikke sige, at det var en god beslutning. Det var det tydeligvis ikke, når man ser på resultat.

Sådan skriver den danske svømmer Pernille Blume på det sociale medie Instagram, efter hun tirsdag ikke formåede at kvalificere sig til EM-finalen i 100 meter fri i Glasgow.

Den mislykkede kvalificering blev efterfølgende kritiseret af både landstræner Dean Boles og sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach, der mente, at Blume ikke havde holdt sig til den strategi, der på forhånd var aftalt.

Onsdag aften gik 24-årige Blume så på Instagram med sin forklaring.

- Først og fremmest og vigtigst af alt er jeg virkelig ked af, hvis jeg har såret, stødt eller vist mangel på respekt over for nogen. Det har aldrig været min intention.

- Når jeg svømmer, gør jeg det bedste, jeg kan, og jeg gør det på en måde, der for mig giver mest mening. I går (tirsdag, red.) traf jeg en "speciel" beslutning, om hvordan jeg ville svømme mine 100 meter, indleder Blume sin forklaring.

Ifølge den danske svømmer ville hun i semifinalen se, hvor meget hun var villig til at risikere, vel vidende at det kunne ende med at give bagslag.

- Jeg er villig til at risikere meget, og jeg har aldrig følt mig mere fri ved at gøre det. Jeg følte, at jeg var tro mod mig selv, og jeg var mig selv på alle måder.

- Jeg kendte konsekvenserne af min beslutning, og jeg vidste, at jeg kunne ende med at miste pladsen i finalen. Men det sluttede jeg fred med, skriver Blume på Instagram.

Den tidligere OL-guldvinder svømmede de første 50 meter af tirsdagens semifinale i et hidsigt tempo, som om hun jagtede en god tid på de første 50 meter.

Hun foretog derefter en såkaldt overfladevending, tabte terræn og gik nærmest kold i vandet.

Det hele endte med en sjetteplads i semifinalen og dermed et farvel til en finaleplads, hvor Blume var spået en medalje.

Hun deltager torsdag i holdkap for det danske landshold.