Blandt verdens bedste: Landstræner roser Asgreen efter cykeltriumf

- Det er fantastisk og på sin vis ikke særligt overraskende, fordi han allerede i denne sæson har vist, at han virkelig har et fantastisk niveau. Så det skulle være mærkeligt, hvis ikke han kunne få en sejr, så stærk som han har kørt, siger han.

Tour of California: Kasper Asgreen vandt natten til tirsdag den anden etape af World Tour-løbet Tour of California. Det var hans første sejr som professionel cykelrytter.

Ikke så mange vindere

Den 24-årige cykelrytter fra Kolding har i den grad haft fart på i denne sæson. Hans hidtil største bedrift var andenpladsen i klassikeren Flandern Rundt tidligere på året. Den præstation kalder landstræneren for et "outstanding niveau".

- I Flandern viste han et fantastisk potentiale, og nu har han også vist, at han kan omsætte det potentiale og den styrke til rent faktisk at vinde. For der er masser af gode cykelløbere med en god motor, men der er ikke så mange vindere. Så det er rigtig interessant også for hans fremtid, siger Anders Lund.

Han mener, at Asgreen allerede er blandt verdens bedste cykelryttere og glæder sig til at se, hvad fremtiden bringer.

- Det er rigtig stort, for det er et virkelig stort cykelløb, han vinder foran nogle store navne. Det er ikke et ligegyldigt løb, men på den store scene. På det niveau åbner der jo videre perspektiver for hvor langt han kan nå, siger han.

Først ser han dog frem til at følge med i, hvordan det samlede resultat i Tour of California ender. Løbet har syv etaper og afsluttes lørdag den 18. maj.