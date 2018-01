Bjorkstrands NHL-træner: Kun få skyder så godt som ham

Kun få kan slå til en puck som Oliver Bjorkstrand, lyder det fra Columbus-træner efter sejr over Dallas Stars.

Ishockeyspilleren Oliver Bjorkstrand afgjorde sagen med to scoringer, da Columbus Blue Jackets natten til onsdag på udebane slog Dallas Stars med 2-1 i NHL.

I tredje periode scorede den 22-årige dansker to gange inden for 78 sekunder, efter at gæsterne tidligere i kampen var kommet foran.

Sejrsmålet var lidt af en perle, hvor Bjorkstrand fra en spids vinkel løftede pucken ind over Dallas-keepers ene skulder.

- Det er svært for mig at beskrive.

- Jeg kom ned langs siden og skulle træffe en hurtig beslutning, siger Oliver Bjorkstrand til nhl.com om 2-1-målet.

Den unge dansker havde ikke scoret i de foregående ni kampe for Columbus Blue Jackets, der var uden sejr i tre kampe.

Derfor var Columbus-træner John Tortorella ekstra glad for at se Bjorkstrand vise sig frem.

- Han har haft nogle gode offensive aktioner, men vi har ikke set så meget til ham på det seneste.

- Der er ikke mange, der kan slå til en puck, som han kan. Det var vigtigt at finde tilbage til det, siger Tortorella til nhl.com.

Oliver Bjorkstrands 1-1-udligning var også bemærkelsesværdig. Pucken blev sendt op i luften ned mod Dallas Stars' ende, hvor gæsternes Stephen Johns var hurtig over pucken.

Alligevel lykkedes det Bjorkstrand at vriste pucken fra Dallas-forsvareren, skøjte mod mål og score til 1-1.

- Det er surt at tabe på den måde. Vi havde føringen i tredje periode, og jeg skulle have haft fat i den puck. Det er det, som det hele handler om.

- De fik fat i den, og de fik momentum, siger Stephen Johns til nhl.com.

Oliver Bjorkstrand glæder sig over, at det lykkedes Columbus Blue Jackets at hive sejren hjem efter tre nederlag i træk.

- Det er stort.

- Når man begynder at tabe nogle kampe, så vil man bare have den sejr, siger danskeren.

Oliver Bjorkstrand har i den igangværende NHL-sæson scoret otte gange for Columbus Blue Jackets.