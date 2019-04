Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets vinder over Boston Bruins i anden kamp i anden runde af slutspillet i NHL.

Dermed står der 1-1 i kampe i serien, der spilles bedst af syv kampe.

Kampen endte med at blive en overtidsgyser, hvor vinderen først blev fundet efter tre minutter af anden overtidsperiode.

Oliver Bjorkstrand fik 15 minutter på isen, men kunne ikke følge op på sin flotte målstime fra slutningen af grundspillet.

Efter at have tabt 2-3 efter overtid til Boston natten til fredag var der pres på Columbus Blue Jackets, der for første gang nogensinde er med i anden runde i slutspillet.

Det så skidt ud for Blue Jackets, da Boston Bruins scorede til 1-0 i første periode ved Matt Grzelcyk.

I anden periode udlignede russiske Artemi Panarin af to omgange for Blue Jackets. Første gang efter et minut af perioden, og igen efter otte minutter af anden periode, efter at David Pastrnak i mellemtiden havde bragt Bruins foran 2-1.

Efter nul mål i tredje periode måtte kampen i overtid, hvor Matt Duchene afgjorde kampen for Blue Jackets.

Dermed fik Bjorkstrand og co. en livsvigtig sejr i serien. Nu venter der to kampe på hjemmebane for Columbus Blue Jackets i Ohio.

Oliver Bjorkstrand er eneste dansker, der er tilbage i slutspillet i NHL.