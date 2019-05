Bjorkstrands Blue Jackets kan blive splittet til sommer

Afgangen af to russiske ishockeyprofiler kan betyde en svær sæson for Columbus Blue Jackets.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrands hold i NHL, Columbus Blue Jackets, kan miste store profiler til sommer og dermed blive alvorligt svækket frem mod den kommende sæson.

Ifølge nyhedsbureauet AP forlader holdets russiske landsholdsmålmand, Sergej Bobrovskij, og målmaskinen Artemi Panarin med alt sandsynlighed klubben.

Tidligere på sæsonen nægtede de to russiske stjerner at forlænge deres kontrakter, hvilket skabte furore i omklædningsrummet.

- Vi vil gerne have spillere, der er stolte over at være i Blue Jackets. Nogle, der gerne vil bo og stifte familie i Columbus, siger holdets træner, Jarmo Kekalainen.

- Hvis det er grunden til, at du gerne vil spille et andet sted, så tag et andet sted hen og spil, siger han.

Columbus Blue Jackets nåede for første gang i klubbens historie videre til anden runde i slutspillet i NHL.

Det skete, da Bjorkstrand og co. højst overraskende slog vinderne fra grundspillet, Tampa Bay Lightning, ud med 4-0 i kampe.

Det var første gang nogensinde, at en grundspilsvinder i NHL blev slået ud i første runde uden at vinde en kamp.

I anden runde blev Boston Bruins for stor en mundfuld for Blue Jackets, der tabte med 2-4 i kampe.

Der resterer kun fire hold i kampen om Stanley Cup-trofæet.

I finalen i Eastern Conference mødes Boston Bruins og Carolina Hurricanes. I finalen i Western Conference mødes San Jose Sharks og Saint Louis Blues.

Vinderne af de to kampserier mødes i finaleserien om Stanley Cup-trofæet.