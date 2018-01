Bjorkstrand bliver matchvinder i Dallas med to mål

Oliver Bjorkstrand afgjorde med to mål kampen, da Columbus Blue Jackets natten til onsdag dansk tid ude vandt 2-1 mod Dallas Stars i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Dermed er den 22-årige herningenser oppe på otte mål i denne sæson.

De to første perioder sluttede uden mål, men efter 44 sekunders spil af den afsluttende periode sørgede Devin Shore for jubel hos hjemmepublikummet med kampens første scoring.

Fem minutter senere udlignede Oliver Bjorkstrand dog, og kort efter sendte danskeren igen pucken i nettet. På NHL's hjemmeside fremhæves Bjorkstrand som en af kampens tre bedste spillere.

Flere af de øvrige danskere i NHL var også i aktion.

Mikkel Bødker fik knap 12 minutter på isen, da San Jose Sharks besejrede Montreal Canadiens 4-1 på udebane.

Ud over et enkelt skud på mål stod danskeren for oplægget, da Sharks i anden periode bragte sig foran 2-0. Canadiens fik reduceret, men Timo Meier lukkede kampen med to mål for Sharks.

Frederik Andersen kunne ikke holde buret rent, da Toronto Maple Leafs hjemme tabte 0-2 til Tampa Bay Lightning. Gæsterne fra Florida havde 31 skud på den danske målmand.

Lars Eller og Washington Capitals vandt ude knebent 5-4 over Carolina Hurricanes, der dermed fik brudt en serie på seks hjemmesejre i træk.

Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers fik intet ud af turen til Colorado, hvor Avalanche vandt 3-2 i overtid. Ehlers blev noteret for en assist.