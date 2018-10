Bjørn lover at få lavet tatovering efter Ryder Cup-sejr

Ryder Cup-kaptajn Thomas Bjørn er nødt til at få lavet en tatovering med sejrscifrene fra Ryder Cup-triumfen.

17,5-10,5.

Det var søndagens cifre fra Europas Ryder Cup-sejr over USA, og tallene skal med blæk pryde Thomas Bjørns krop i nær fremtid.

Som kaptajn for Ryder Cup-holdet lovede Bjørn sine spillere, at han ville få en tatovering med cifrene, hvis Europa vandt.

Sejren kom i hus, og selv om danskeren er tæt på at fortryde sit løfte, så forsikrer han, at det bliver overholdt.

Dog er det kun partneren Grace, som vil kunne se tatoveringen i det daglige, forklarer Thomas Bjørn.

- Det er den værste beslutning, jeg foretog hele ugen. Lad mig sige det på denne måde: Den bliver placeret et sted, hvor kun Grace kan se den.

- Men jeg bliver nok nødt til at sende spillerne et billede af den, siger Thomas Bjørn ifølge The Guardian.

Ian Poulter, som var en af de vindende europæiske spillere,

- Jeg ved ikke, hvornår den bliver lavet, men vi fik noget ekstra motivation i ugens løb, så vi sikrede, at trofæet kom tilbage på vores hænder, siger Ian Poulter.

Han er spændt på at se cifrene på Thomas Bjørn.

- Uanset hvor store eller små cifrene vil komme til at blive, så bliver de meget interessante at få at se, siger Ian Poulter.