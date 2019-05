Bjørn: Svært at kæmpe med i golftoppen i min alder

Danmarks mest vindende golfspiller, Thomas Bjørn, hører ikke længere til i den absolutte verdenstop.

Gennem karrieren er det blevet til 15 sejre på European Tour, men den 48-årige dansker er i dag tilfreds, hvis han tre-fire gange på en sæson kan blande sig i top-10.

- Så vil det være fint der, hvor jeg er nu. Jeg har ikke den drivkraft, der skal til for at være nummer et i Europa eller nummer ti i verden.

- Men jeg ved, at jeg stadig har spillet til at være med, og så kan jeg pludselig fange en uge, hvor tingene flasker sig, og så ved man aldrig, hvad der sker, siger Thomas Bjørn.

På grund af en skadet fod deltager han ikke i denne uges Made in Denmark i Himmerland. Han følger dog turneringen tæt, mens foden heler, så han kan være klar igen om en måned til halvanden.

Golfstjernen fortæller, at hans kærlighed til golfsporten måske aldrig har været større, end den er nu.

Det er den kærlighed, han gennem hele karrieren har ledt efter inde i sig selv for at bevare sulten i 26 år som professionel.

- Der er perioder, hvor det er utrolig let, men der er også tunge perioder, hvor man kæmper, siger Bjørn.

- Jeg har lært, at der ikke er nogen hurtig løsning. Nogle gange skal man skrælle det hele ned til bunden, så man kan vokse igen.

- Når jeg har pillet lagene af, så har jeg fundet tilbage til kærligheden til den sport, som jeg har spillet, siden jeg var tre-fire-fem år gammel.

Den store midtjyde, der sidste år var kaptajn for Europas Ryder Cup-hold i en sejr over USA, forklarer, at han nu er kommet så højt op i årene, at alderen har sat sine begrænsninger.

- Nu er jeg 48 år gammel, så lige meget hvor mange lag jeg får skrællet af, så er vejen til toppen for lang. Jeg kan aldrig nå dertil, hvor min hjerne tog mig til for 10-15 år siden, forklarer han.

Thomas Bjørn ser i stedet Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard som to af de spillere, der skal hente de store resultater til dansk golf.

- Min drivkraft har altid været, at jeg skal være den bedste, jeg kan være. Men jeg har ingen idé om, at jeg er på samme niveau som Dustin Johnson, Brooks Koepka og Rory McIlroy.

- Det er for andre spillere. Det er Thorbjørn og Lucas, der skal gøre det. De står foran døren nu og skal gå igennem den og tage fat.

- Deres højeste niveau er til at spille med de bedste i verden. Nu skal de være mere stabile og gøre det oftere. De har begge kvaliteterne, mener Thomas Bjørn.

Danmarks største golfspiller gennem tiden vandt senest en turnering i december 2013, da han tog karrierens 15. sejr på European Tour ved Nedbank Golf Challenge i Sydafrika.