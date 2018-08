Lucas Bjerregaard imponerede på førstedagen ved Made in Denmark. Han endte seks slag under par.

Det var en stærkt spillende Lucas Bjerregaard, der torsdag slog sine første slag ved European Tour-turneringen Made in Denmark, der spilles nær Silkeborg.

Med seks birdies på de i alt 18 huller fik han en mere end godkendt start på turneringen. Han sluttede med 66 slag, hvilket svarer til seks slag under par.

Trods den imponerende start, følte han sig ikke helt tilpas.

- Jeg følte mig sjovt nok ikke særligt godt tilpas. Men jeg spillede fornuftigt, siger Lucas Bjerregaard.

Han har som amatør spillet meget på banen, og det hjælper ham nu ved Made in Denmark.

- Det er en af mine yndlingsbaner i verden, og den ser fantastisk ud, siger han.

Made in Denmark er normalt ikke en god turnering for Lucas Bjerregaard, der de to første år endte uden for top-100. De seneste år har han spillet sig lidt op, men han håber, at han kan slutte i toppen i år.

- Det betyder meget med en god start. Det er blevet lidt bedre de seneste år, så jeg håber, jeg kan følge den trend, siger han.

I tilfælde af, at Lucas Bjerregaard vinder turneringen, vil han samtidig sende Thorbjørn Olesen direkte ind på Ryder Cup-holdet.

Olesens to Ryder Cup-konkurrenter, Matthew Fitzpatrick og Eddie Pepperell, skal nemlig vinde turneringen for at skubbe danskeren ud.

Men det er ikke noget, der giver Lucas Bjerregaard hovedbrud.

- Det tænker jeg ikke så meget på. Hvis jeg vinder, er det for min egen skyld. Men jeg holder da med ham og håber, at han klarer den, siger Lucas Bjerregaard.

Lucas Bjerregaard indtager en delt andenplads, men det kan nå at ændre sig i løbet af torsdagen. Halvdelen af spillerne startede først torsdag eftermiddag.