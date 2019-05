Selv om det ikke blev til en topplacering, så fik Lucas Bjerregaard en flot debut i majorturneringen PGA Championship.

Den danske golfspiller formåede som den eneste i dette års udgave af den prestigefyldte turnering at lave en hole-in-one, da Bjerregaard på søndagens finalerunde sendte bolden direkte i med et enkelt slag på 17. hul.

Til europeantour.com fortæller Bjerregaard, at han inden det flotte slag var i tvivl om, hvilken slags golfjern han skulle bruge på det næstsidste hul på Bethpage Black-banen uden for byen Farmingdale i den amerikanske delstat New York.

- Vi (Bjerregaard og hans caddie, red.) snakkede meget om vinden, og vi var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle bruge et 5- eller 6-jern. Jeg gik med et 6-jern, og det var tydeligvis det rigtige valg, siger danskeren.

- Vi kunne ikke rigtig se den ramme i hullet, men reaktionen fra publikum var fantastisk. Fansene i New York er virkelig højlydte, og det her var ingen undtagelse.

Lucas Bjerregaard sluttede på en delt 16.-plads efter at have gået de fire runder i samlet tre slag over par. Thorbjørn Olesen deltog også i PGA Championship og endte på en delt 64.-plads.

Amerikanske Brooks Koepka vandt for andet år i træk.