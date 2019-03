Rory McIlroy har nu vundet fire ud af de fem største turneringer i golfsporten.

Det står klart, efter at den 29-årige nordirer søndag vandt PGA-turneringen The Players Championship i Florida i USA.

Turneringen er rangeret lige under de fire store majorturneringer, hvoraf McIlroy har vundet de tre.

McIlroy kan snart gøre et forsøg på at vinde den major, han mangler. Det er US Masters på Augusta-banen, der spilles fra 11. til 14. april.

Men indtil da kan han nyde søndagens sejr, som blev en dramatisk en af slagsen, da den 48-årige amerikaner Jim Furyk truede med at blive den ældste vinder af turneringen.

McIlroy svarede igen med to sene birdies og generobrede føringen. Han leverede nogle flotte slag i slutfasen og spillede generelt bedst, når han var alvorligt under pres.

- Det var meget tilfredsstillende at præstere de tre gode sving til slut og vide, at jeg har det i mig, når jeg har brug for det, siger McIlroy til AP.

Med sejren fulgte en check på 2,25 millioner dollar (14,6 millioner kroner), den største vindercheck i golf til dato ifølge AP.

McIlroy var med samlet 16 slag under banens par et enkelt slag bedre end Furyk.

To danskere var også med i turneringen, men de sluttede længere nede i feltet og kæmpede ikke med om topplaceringerne.

Lucas Bjerregaard endte sammen med blandt andre den amerikanske stjerne Tiger Woods som delt nummer 30 i samlet seks slag under par, hvilket var ti slag dårligere end McIlroy.

Thorbjørn Olesen leverede en flot sidste runde i tre slag under par. Samlet endte Olesen i fire slag under par og blev delt nummer 41.