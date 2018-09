Golfspilleren Lucas Bjerregaard kan fortsat gøre sig håb om at slutte på en af de helt sjove placeringer i European Tour-turneringen Crans Montana i Schweiz.

Han gik lørdagens runde i tre under par, hvilket rækker til en delt tredjeplads inden de afgørende 18 huller søndag.

Bjerregaards runde var to slag dårligere end præstationen dagen før, men han måtte også kæmpe hårdt for at overvinde en sløj start.

Den 27-årige nordjyde indledte med en bogey på både første og tredje hul, så der var masser af arbejde at gøre på de resterende 15 huller.

Fem birdies bragte dog danskeren tilbage blandt de bedste, og han er fire slag efter den førende englænder, Matthew Fitzpatrick, som tilsyneladende ikke har ladet sig slå ud af, at han blev forbigået til Ryder Cup.

Fitzpatrick leverede dagens bedste runde i syv slag under par, og han går ind til sidstedagen med et forspring på to slag ned til nærmeste forfølger, franskmanden Mike Lorenzo-Vera.

Den anden dansker, Søren Kjeldsen, blev noteret for 69 slag - et under par. Det betyder et fald på fem pladser i den samlede stilling, hvor han nu er på en delt 14.-plads.

Der er stolte danske traditioner i turneringen, som Thomas Bjørn har vundet to gange.