Bjerregaard efter sejr: Det er en helt vild fornemmelse

27-årige Lucas Bjerregaard vandt lørdag sensationelt over golfikonet Tiger Woods ved WGC Matchplay i Texas.

Lucas Bjerregaard kunne nok med rette kalde sin sejr over Tiger Woods i lørdagens kvartfinale ved WGC Matchplay for "overraskende".

Men at kampen skulle afgøres på de yderste marginer da Woods fejlede et put på 18. hul var ifølge den 27-årige dansker "en skam".

- Det var en skam, at det skulle afgøres på den måde. Vores duel fortjente det ikke, sagde Lucas Bjerregaard efter kampen til nyhedsbureauet AP. Han var dog hurtig til at tilføje:

- Men jeg er selvfølgelig vildt glad for at stå tilbage med sejren.

At spille mod en af de allerstørste golfstjerner var også en oplevelse i sig selv, sagde danskeren efterfølgende.

- Det er så anderledes i forhold til noget andet, jeg har oplevet før. Jeg har aldrig hørt så mange tilråb fra fans, folk der råber hans navn hele vejen rundt.

- Det var virkelig en god oplevelse, men det må også være hårdt for ham som spiller at være under det pres hver dag, sagde Bjerregaard om Woods.

Woods roste efter kampen danskeren, men sagde også, at resultatet "kommer til at gøre ondt i et stykke tid fremover".

Danskeren sikrede altså sejren over Tiger Woods på sidste hul, som han vandt, da stillingen forinden var helt lige.

Inden da havde kampen bølget frem og tilbage. Tidligt i kampen bragte Bjerregaard sig foran, men rollerne blev hurtigt byttet rundt, da Tiger Woods var bedst på tre huller i træk, inden Lucas Bjerregaard slap bedst fra syvende hul.

Ved 10. hul havde danskeren udlignet og bragt balance i regnskabet. Det holdt dog kun kort, da Tiger Woods på det efterfølgende par 3-hul brugte fire slag, mens Bjerregaard brugte fem.

Sådan var status frem til hul 16, hvor en eagle sikrede Bjerregaard point på par 5-hullet, da Tiger Woods brugte fire slag, og så var det hele lige igen.

På sidste hul sendte Woods bolden i bunkeren på sit andet slag på par 4-hullet, og da Woods fejlede et put, så var sejren dansk.

Dermed er Lucas Bjerregaard i semifinalen, hvor han skal møde amerikanske Matt Kuchar, der lørdag aften besejrede Sergio García.

Det er første gang, at Lucas Bjerregaard deltager i turneringen.