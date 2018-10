Bevæbnede røvere stopper Napoli-stjerne efter CL-triumf

Arkadiusz Milik fik frastjålet et ur på vej hjem fra Champions League-kamp onsdag aften.

Napoli-angriberen Arkadiusz Milik kunne fejre en 1-0-sejr i Champions League over Liverpool onsdag aften, men turen hjem fra Stadio San Paolo var knapt så festlig.

Her blev polakken ved totiden natten til torsdag stoppet i sin bil af to bevæbnede røvere, der blokerede vejen med deres motorcykel.

Gerningsmændene tvang Milik til at udlevere sit ur, der har en værdi af 7000 euro (omkring 52.000 kroner), inden de med fuld fart kørte væk fra byen.

Napoli-angriberen anmeldte omgående episoden til politiet.

Røverier mod fodboldspillere er ikke noget ukendt fænomen i den syditalienske storby.

En anden Napoli-spiller, Lorenzo Insigne, fik frastjålet smykker, kontanter og et ur ved et røveri i 2016, og Marek Hamsík blev to år tidligere tilbageholdt af bevæbnede røvere midt i byen.