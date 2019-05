Betydningsløs kamp udpeger Danmarks sværeste OL-hurdle

Der er hverken nedrykning eller kvartfinalepladser på spil, når Danmark afslutter VM mod Slovakiet tirsdag eftermiddag.

Det er der heller ikke i det samtidige opgør i den anden pulje mellem Letland og Norge, men kampen er alligevel temmelig interessant set fra et dansk perspektiv.

Taberen af den duel vil indtage 11.-pladsen på verdensranglisten efter VM og bliver dermed dansk modstander i næste års kvalifikationsturnering til vinter-OL i 2022.

Lige nu er Norge foran Letland på ranglisten, men det er så tæt, at landene bytter plads, hvis letterne vinder tirsdag.

- En sejr til Letland over Norge vil gøre, at Norge falder en plads ned. Det vil give os Norge i OL-kvalifikationen i stedet for letterne, konstaterer landsholdets general manager, Kim Pedersen.

Det er landsholdenes verdensrangliste, der danner grundlag for puljeinddelingen i OL-kvalifikationen. Her er de otte bedste efter VM direkte kvalificeret til OL.

Nummer 9, 10 og 11 topseedes i kvalifikationen og bliver vært for hver sin fireholdspulje, hvor kun vinderen får udstedt billet til OL.

Danmark er nummer 12, hvilket der ikke bliver ændret på. Placeringen betyder, at Danmark skal møde den "dårligste" af de tre værter. Og det bliver altså enten Letland eller Norge.

Den kommende pulje får desuden deltagelse af ranglistens nummer 17 og en endnu ukendt modstander længere nede af listen. 17.-pladsen indtages af Slovenien, der tidligere har været en ond ånd i OL-sammenhæng.

Danmark var i pulje med Slovenien før OL i både 2014 og 2018, hvor slovenerne tog OL-billetten ved begge lejligheder. Men holdet synes at være et stykke fra fordums styrke.

Lige nu befinder Slovenien sig på næstøverste hylde i VM-sammenhæng. Ved B-VM i april var holdet end ikke i nærheden af at rykke op trods superforstærkning af Los Angeles Kings-stjernen Anze Kopitar.

- Landets gyldne generation af spillere er ved at være færdig. Kopitar er stadig fremragende, men selv han kan ikke løfte det alene længere, siger Kim Pedersen.

Verdensranglisten bliver udregnet på baggrund af resultaterne i de sidste fire års turneringer, og regnestykket viser, hvor stor betydning det har at skrabe point sammen ved VM.

Ved seneste OL-kvalifikation var Danmark nede som nummer 15 på ranglisten og kom i en pulje med to højere rangerende lande, deriblandt den bedste af de topseedede nationer.

Danmark har aldrig haft et ishockeylandshold med til OL. Om det sker i 2022, bliver afgjort i kvalifikationsturneringen i august næste år.