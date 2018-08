Benedikt Röcker er klar til at spille kampe igen for Brøndby, efter at den tyske forsvarsspiller har været udelukket fra truppen til de sidste tre kampe på grund af tvivl om en potentiel hjernerystelse.

Tyskeren er således med i Brøndbys kamptrup, når holdet søndag eftermiddag møder Vendsyssel i Superligaen.

28-årige Röcker var fredag tilbage på træningsbanen efter at være blevet undersøgt af to tyske speciallæger, for at finde ud af om han var blevet ramt af en forsinket reaktion på en eventuel hjernerystelse.

Det var dog ikke tilfældet. I stedet stod det klart, at årsagen til symptomerne var relateret til tre blokerede hvirvler i den øvre rygregion.

- Det er virkelig dejligt at have fået en afklaring.

- Som forsvarsspiller er man involveret i rigtig mange hårde dueller i løbet af en sæson, og jeg vidste ikke, om de symptomer, jeg oplevede, var på grund af en eventuel hjernerystelse fra en tidligere kamp, men det har jeg heldigvis fået afkræftet, sagde tyskeren fredag.

Mens Röcker er tilbage, må Brøndbys fans søndag kigge langt efter midtbaneprofilen Hany Mukhtar, der er udeladt af truppen, så han kan få et hvil. Det samme er forsvarsspiller Paulus Arajuuri.

Kampen mellem Brøndby og Vendsyssel fløjtes i gang søndag klokken 16.