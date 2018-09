Bendtner får lov til at fortsætte i Rosenborg

Nicklas Bendtner får indtil videre lov til at fortsætte i fodboldklubben Rosenborg.

Tirsdag eftermiddag var der pressemøde i Trondheim, og her stod det klart, at klubben lader Bendtner spille videre.

Det sker, til trods for at Bendtner natten til søndag var involveret i en voldssag, hvor han slog en taxachauffør. Den danske angriber beklagede, at han var involveret i episoden.

Bendtner svarede ikke på et eneste spørgsmål tirsdag, men læste indledningsvist op fra et stykke papir.

Han fortalte under oplæsningen, at han gerne ville have være episoden foruden, og at han forsøgte at undgå den.

- Jeg har været involveret i en yderst uheldig og også for mig stærkt ubehagelig episode. Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at situationen skulle udvikle sig, som den gjorde.

- Og jeg er selvsagt ekstremt ked af, at udfaldet blev så uheldigt, som det blev, siger Bendtner.

Efterfølgende beklagede han over for Rosenborg, fansene og holdkammeraterne.

- Jeg beklager, at jeg ikke undgik at havne i situationen - også selv om jeg forinden havde forsøgt at søge væk fra den, forklarer han.

Bendtner takkede også sine holdkammerater for den forståelse, danskeren er blevet mødt med.

- De folk, jeg har delt omklædningsrum med dagligt i halvandet år, ved heldigvis godt, at jeg ikke er og aldrig har været en voldsmand, siger Bendtner.

Hvis Bendtner bliver dømt for vold, så vil Rosenborg tage sagen op til overvejelse igen.

- Vi har ikke vurderet, hvad vi gør, hvis Nicklas bliver dømt for vold. Så må vi vurdere situationen igen, siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

Det var ikke mange detaljer om weekendens episode, der kom frem på pressemødet.

- Jeg vil naturligvis tage endnu større forholdsregler, end jeg troede nødvendigt, så jeg ikke havner i noget lignende igen.

- På grund af den verserende sag i retssystemet, kan jeg ikke udtale mig yderligere, men henviser til min advokat, Anders Nemeth, siger Bendtner under oplæsningen.

Mens pressemødet stadig var i gang oplyste Anders Nemeth til Ritzau, at Bendtner har nægtet sig skyldig i den voldssigtelse, som Københavns Politi har rejst.

Efter den indledende oplæsning og undskyldning fra Bendtner stod danskeren tavs i resten af den halve times tid, som pressemødet varede.