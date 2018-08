Bendtner efter EL-sejr: Vi overlod spillet til dem

Trods en på papiret sikker sejr var der alligevel skår i glæden hos den danske Rosenborg-angriber Nicklas Bendtner, efter at holdet torsdag slog makedonske Shkëndija i Europa League-kvalifikationen med 3-1.

Bendtner scorede ganske vist til 2-0, men han ærgrer sig over, at Rosenborg, der gik til pause med en føring på 3-0, ikke fulgte op på det gode spil i anden halvleg. Her lykkedes det makedonerne at score med et lille kvarter tilbage af kampen.

- Det er svært at finde nogle rigtig positive ting at sige om anden halvleg. Det var ikke forfærdeligt, men vi burde ikke overlade spillet til dem på hjemmebane. Slet ikke når man er foran 3-0.

- Vi havde ikke noget at miste, og vi skulle bare ud over stepperne, så det er ikke optimalt, at de får scoret, siger danskeren på Rosenborgs hjemmeside.

Torsdagens mål var tredje gang, at Bendtner har sendt bolden i kassen i Rosenborgs europæiske kvalifikationskampe denne sæson.

I midten af juni nettede han to gange mod islandske Valur i Champions League-kvalifikationen, som de forsvarende norske mestre senere røg ud af til Celtic.

Scoringen glædede da også danskeren, der var tilbage som spidsangriber efter et par kampe på fløjen.

- Alle ved, at det er den position, jeg helst vil spille, men når man skal hjælpe holdet på andre områder, så er jeg villig til at steppe ind.

- Det var dejligt at være på toppen igen og være der, hvor målene kan scores, siger Bendtner.

Rosenborg spiller returkamp mod Shkëndija torsdag.