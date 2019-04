Belgisk trænerfyring kan bane vejen for Hjulmand

Fred Rutten er blevet fyret som træner i Anderlecht, der tidligere har vist interesse for Kasper Hjulmand.

Fred Rutten er fortid som træner i den belgiske storklub Anderlecht efter bare tre måneder på posten.

Det oplyser klubben på Twitter.

Samarbejdet er ophævet med øjeblikkelig virkning, lyder det.

Rutten blev udnævnt som træner 6. januar, men har ikke formået at levere de forventede resultater.

Tirsdagens nyhed kan også blive interessant set med danske øjne. Således var den nu tidligere FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand angiveligt meget tæt på Anderlecht-jobbet, få dage inden Rutten blev ansat.

Hjulmand bekræftede, at han havde været tæt på et stort udenlandsk job, da det 7. januar kom frem, at han ikke ville fortsætte som træner i Farum-klubben.

- Det var en stor mulighed, der missede, og det tror jeg også, den pågældende klub synes. Det er sådan, det er, sagde Kasper Hjulmand til B.T.

- Der er ingen tvivl om, det selvfølgelig sidder i kroppen, når det har været så tæt på. Det har været sindssygt intenst, men det er noget, jeg ryster af mig. I den her verden er det, hvad der ske.

Anderlecht ligger aktuelt nummer fem i det belgiske mesterskabsspil uden realistisk mulighed for at vinde medalje.

Der er allerede dansk islæt i klubben, da Frank Arnesen i 2018 blev ansat som teknisk direktør.

Arnesen var selv aktiv spiller i klubben i 1980'erne, da klubben var blandt Europas bedste og havde en række danske landsholdsspillere i truppen.