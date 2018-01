Belgier udspiller verdens nummer fire og kan vente Wozniacki

22-årige Elise Mertens vandt over Elina Svitolina i to sæt og er klar til semifinalen ved Australian Open.

Den useedede belgier Elise Mertens er klar til semifinalen ved Australian Open efter en overraskende sejr over fjerdeseedede Elina Svitolina.

Mertens vandt opgøret i to sæt med cifrene 6-4, 6-0.

Dermed er det Mertens, der venter, hvis danske Caroline Wozniacki vinder sin kvartfinale over spanske Carla Suárez Navarro tirsdag formiddag dansk tid.

22-årige Mertens er nummer 37 i verden. På forhånd så hun derfor ud til at være på en svær opgave, da hun i kampen natten til tirsdag stod over for verdens nummer fire, ukrainske Svitolina.

Det var den unge belgier dog ligeglad med. Hun udspillede til tider sin stærke modstander og særligt i andet sæt imponerede Mertens. På godt en halv time uddelte hun et æg og spillede sig dermed videre til semifinalen.

I alt skulle Mertens blot bruge 73 minutter på at tage den opsigtsvækkende sejr på Rod Laver Arena i Melbourne.

Mertens har aldrig tidligere været længere end tredje runde ved en grand slam. I Australian Open har hun dog vist forrygende form, og hun har ikke tabt et eneste sæt på sin vej mod semifinalen.

Med nederlaget tilslutter Svitolina sig en lang række store navne, der allerede har sagt farvel til turneringen hos kvinderne.

Rumænske Simona Halep og Caroline Wozniacki er dog fortsat med. De to er seedet som henholdsvis nummer et og nummer to.