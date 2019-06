SønderjyskE: Et tyndt befolket SønderjyskE-forsvar begynder så småt at tage form. De lyseblå forstærker defensiven med Patrick Banggaard, som i sidste uge blev meldt på vej til klubben. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ikke færdig med udlandet

Sportschefen hæfter sig også ved, at det er en ung spiller, klubben henter.

- Han er i en alder, hvor han har mange år i sig endnu, og jeg tror da heller ikke, at han er færdig med udlandet, men nu har han valgt at komme hjem til Superligaen, og vi er glade for, at han har valgt os. Vi tror på, at han er en spiller, der kan give os yderligere et løft, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

- Han har en god højde, og han er stærk forsvarsmæssigt, men han har også fået en god skoling i FC Midtjylland og kan bidrage i det opbyggende spil, og det er også et vigtigt parameter for os.

Patrick Banggaard glæder sig over kontrakten i SønderjyskE.

- Jeg er meget glad for at have skrevet kontrakt i SønderjyskE. Klubben har et godt setup, og det er en hårdtarbejdende klub, som går 100 procent ind i tingene, og det er noget, jeg også selv sætter stor pris på. Forhåbentligt kan jeg være med til at hjælpe klubben i en positiv retning, siger Patrick Banggaard i pressemeddelelsen.