Bedømmelse: En håndfuld EfB-spillere gjorde det fortrinligt

JydskeVestkysten har vurderet samtlige EfB-spilleres indsats i fredagens hjemmekamp mod Brøndby IF.

Jeppe Højbjerg...10

Helt og aldeles fejlfri kamp af Højbjerg. Han kom godt ud i feltet, han skilte sig fint af med bolden - og så hev han en fremragende redning frem kort ind i anden halvleg, hvor Brøndby kunne være kommet på 1-0.

Daniel Anyembe...7

Han tog igen stort ansvar. Stor løbevillighed, og Anyembe viste desuden også en pæn portion rutine, da han i de døende sekunder driblede ned til hjørneflaget og trak tiden.

Jacob "Lungi" Sørensen...10

Flot, flot kamp af Lungi i midterforsvaret. Det er stort set ligegyldigt, hvor træner Lammers vælger at placere den unge mand. Han leverer uanset hvad. Det er noget af en evne at have, men den har Lungi.

Markus Halsti...10

Han dirigerede sit hold med stor autoritet. Halsti stod fast i duellerne og præsterede i det hele taget på topniveau. Det er helt tydeligt, at de mange unge spillere er trygge, når de har Halsti omkring sig.

Jesper Lauridsen...7

Den erfarne back kom dårligt i gang og mistede en del bolde, men han fik sig i den grad spillet op. Fin og skarp aflevering ind i feltet i forbindelse med Kaukos scoriong.

Mark Brink...7

Stort, stort løbearbejde af Brink, der igen faldt godt ind i samarbejdet med Lasha Parunashvili og Joni Kauko inde centralt. Han ryger sandsynligvis på bænken, når Austin igen bliver klar, men han gør det altså godt.

Lasha Parunashvili...7

Han vandt et hav af dueller inde i maskinrummet, og i stort set alle tilfælde lykkedes det også for Parunashvili at skille sig fornuftigt af med bolden. En kamp og en indsats på en fint niveau.

Joni Kauko...10

Det er ikke lige kønt det hele, når Kauko ene mand forsøger at trampe sig igennem to-tre modstandere, men han er og bliver en kriger. Men Kauko er en klog kriger, der har en god evne til at se, hvor chancerne måske kan opstå. Og så stod han jo for sejrsmålet. Iskoldt sparket ind. Klasse.

Mathias Kristensen...4

Der var bestemt gode ting og flittigt arbejde undervejs, men det blev aldrig sådan for alvor unge Kristensens kamp. Han fik lavet voldsomt mange fejl i kampens første kvarter, men han bed tænderne sammen og fik sig spillet op.

Adrian Petre...4

Rumæneren havde noget overraskende fået en plads i startopstillingen i stedet for Yuri Yakovenko. Petre var flittig, men man kunne godt have forventet lidt mere af ham. Han var dog med i målet, og det skal han have ros for.

Carlo Holse...10

Han var tæt på at få scoret flere gange, men Holse fik igen markeret sig med en god kamp. Stærk på bolden og med i mange ting. I kampen mod Brøndby manglede slutproduktet, men det kan jo så passende komme på tirsdag mod OB.

Adnane Tighadouini, Yuri Yakovenko og Emmanuel Oti Essigba er udenfor bedømmelse.