Bedømmelse: Adrian Petre ramte bunden - målmand Højbjerg imponerede igen

Jeppe Højbjerg...10

Målmanden stod igen en fejlfri kamp og holdt buret rent for 11. gang i denne sæson. Han var sikker i alt, hvad han foretog sig undervejs i de 94 minutters spilletid. Og så havde han en rigtig fin redning på et farlig OB-forsøg i slutfasen.

Daniel Anyembe...4

Det begyndte rigtig fint med en fin frispilning til Kauko, men derefter faldt Anyembe gevaldigt i niveau. Hans anden halvleg var virkelig ikke ret god. Det var alt for sjældent, at han ramte en medspiller.

Rodolph Austin...7

Han blev kåret til hjemmeholdets bedste spiller i kampen, men det var han nu ikke. Austin kom med den sædvanlige fysiske styrke og den rette attitude, men der var altså også et par skæverter undervejs.

Markus Halsti...7

Der var ikke de store dikkedarer i anførerens indsats. Han havde fint styr på sine defensive pligter, og det var meget sjældent, at Halsti gav noget væk. Absolut en godkendt præstation.

Jesper Lauridsen...7

Den erfarne back gjorde det ganske udmærket. Han bidrog ofte, når der skulle spilles fremad banen, og Lauridsen fik faktisk også lukket helt godt af. I det hele taget gav Esbjerg-defensiven ikke ret meget væk.

Lasha Parunashvili...7

Han var Esbjergs bedste mand på midtbanen. Mange bolderobringer og gode ting undervejs i kampen, men præstationen manglede alligevel lige den sidste snert.

Jacob Lungi Sørensen...7

Lungi var rykket op på midtbanen igen efter et par kampe i midterforsvaret, og indsatsen var hæderlig. Lungi er en god boldspiller, og han fik også fordelt boldene ganske fornuftigt undervejs.

Joni Kauko...4

Der er med rette store forventninger til Kauko, og de forventninger indfriede han ikke i kampen mod OB. Energien og fighten var der ikke en finger at sætte på, men det trækker naturligvis ned, at han brændte en kæmpe chance i starten af kampen.

Carlo Holse...4

Det var en kamp under vanligt niveau fra Holses side, men OB var nu også godt forberedt på ham. Der var stort set altid to modstandere omkring ham, når han havde chancen for at trække ind i banen og blive farlig.

Adrian Petre...00

Rumænerne blev pillet ud efter en god times spil uden at have udrettet noget som helst. En svag og uengageret indsats, og så er det simpelt hen bare dårlig stil at lade være med at give træneren hånden og gå direkte i omklædningsrummet.

Adnane Tighadouini...02

Han var med i et par gode ting i løbet af kampen, men han har på ingen måde luft til at spille 90 minutter. Tighadouini arbejder stort set ikke i defensiven, og det betyder alt for ofte overarbejde for holdkammeraterne. Skal han spille, skal han arbejde noget mere for føden.

Emmanuel Oti Essigba...UB

Mathias Kristensen...UB

William Møller...UB