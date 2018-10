Bayern-træner ærgrer sig over personfejl efter ny skuffelse

Der blev lagt nyt pres på Niko Kovac, da Bayern München lørdag tabte for anden gang i træk i Bundesligaen.

Det var personlige fejl, der var skyld i, at det tyske storhold Bayern München lørdag aften tabte 0-3 på hjemmebane til Borussia Mönchengladbach.

Det mener Niko Kovac, der efterhånden må mærke varmen i trænerstolen, efter at de sejrsvante sydtyskere nu indtager en femteplads i Bundesligaen efter en række skuffende resultater.

- Vi laver for mange personlige fejl, siger Niko Kovac efter kampen.

- Alle prøver, men i øjeblikket får vi det ikke til at hænge sammen på banen, tilføjer kroaten.

Bayern München tabte i sidste runde af Bundesligaen, hvor det blev et 0-2-nederlag til Hertha Berlin.

Siden blev det skuffende kun til 1-1 hjemme mod Ajax Amsterdam i Champions League, og lørdag aften så det helt skidt ud for Bayern München.

De forsvarende mestre var allerede bagud 0-2 efter 16 minutters spil på scoringer af Alessane Plea og Lars Stindl.

Patrick Herrmann slog sømmet i kisten for Bayern München med sin scoring til 3-0 sent i kampen.

Med nederlaget er Niko Kovacs tropper fire point efter topholdet Borussia Dortmund, hvilket næppe er tilfredsstillende for Bayern-bosserne.

- Jeg havde deres opbakning efter de første syv kampe (hvor Bayern München var ubesejret, red.), så jeg går ud fra, at jeg stadig har den, siger Niko Kovac.

Han henviser til bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge og præsident Uli Hoeness.

Anfører Manuel Neuer, der måtte se sig passeret tre gange, har svært ved at forklare, hvorfor den ellers velsmurte Bayern-maskine synes at være gået i stå.

- Vi startede godt, men indkasserede to mål og måtte jagte kampen. Man kan se, at vi alle kæmpede for det, men vi udnyttede ikke de store chancer, vi fik, siger målmanden.

Den hollandske veteran Arjen Robben erkender, at holdet er inde i en mindre krise. Nu er det op til spillerne at grave sig ud af den.

- Selvfølgelig er det en skidt periode. Vi er nødt til at komme ud af den.

- Vi skabte ikke nok, og vi må analysere det hele, siger fløjspilleren.