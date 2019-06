Bayern-rival køber stort ind: De mener det alvorligt i Dortmund

Med købet af Mats Hummels har Dortmund sendt endnu et signal om, at klubben har store ambitioner i den kommende sæson. I Bayern München har sportschefen rigeligt at se til med at stable et slagkraftigt hold på benene.

Bundesliga: Hører du til dem, der ønsker sig lidt spænding i Bundesligaen i den kommende sæson, synes det at vælte ind med gode nyheder i denne tid. I hvert fald gør Borussia Dortmund meget for at samle et hold, der kan gøre det endnu mere bøvlet for Bayern München at vinde mesterskabet, end det var i den forgangne sæson. Senest indkøb, forsvarsspilleren Mats Hummels, markerer måske ligefrem en helt ny trend, fordi han netop er hentet hjem til Dortmund fra Bayern München. Normalt betragtes sydtyskerne mere eller mindre officielt resten af Bundesligaen som deres eget indkøbscenter, fordi de kan lægge så mange penge, at ingen kan modstå dem, og derfor er det ganske usædvanligt, at det nu går den anden vej. Selvfølgelig også fordi Bayern München har indvilliget, men der er trods alt ikke tale om en afdanket stjerne, storholdet bare sådan uden videre erstatter. Hummels er godt nok blevet 31 år, men en overgangssum på 31 millioner euro fortæller lidt om, at de i hvert fald i Dortmund fortsat betragter ham som en klassespiller. Og det synes klubboss Hans-Joachim Watzke og sportsdirektør Michael Zorc ikke at være ene om. Den tidligere Dortmund-spiller Christoph Metzelder ser købet som et godt signal fra Dortmund, tidligere mestertræner i begge klubber Ottmar Hitzfeld ser Hummels som lige præcis den "Abwehrchef", som Dortmund har manglet, mens Bayern-legenden Lothar Matthäus slet ikke forstår, at Bayern lader ham rejse.

Indkøb for 900 millioner Fast ligger det, at Hummels ligner en regulær forstærkning og chef i et forsvar, der med spillere som Diallo, Akanji og Zagadou nok har masser af talent, men endnu meget lidt rutine og overblik. Samtidig står købet af Hummels jo langt fra alene. Tidligere i dette transfervindue har Dortmund hentet Julian Brandt i Leverkusen, Thorgan Hazard i Gladbach og Nico Schulz i Hoffenheim - sammenlagt - inklusive Hummels - en udgift på omkring 900 millioner kroner. Og samlet set et markant signal om, at Dortmund ikke "bare" vil være en bøvlet konkurrent, der holder spændingen i guldstriden længst muligt - Dortmund vil være mester igen.

Salihamidzic har nok at se til Det har de i sagens natur noget imod i Bayern München, men sportsdirektør Hasan Salihamidzic har hænderne fulde i disse dage og uger. Leroy Sané kan stadig ikke bestemme sig for, om han skal forlade Manchester City, Atletico Madrids defensive midtbanespiller Rodrigo har ifølge sportsmagasient Kicker givet Bayern en kurv og tager til netop Manchester City, og endelig er der jo den kabale i forsvaret, der er blevet lidt mere bøvlet med afskeden med Hummels. En afsked, der måske også hænger sammen med, at Hummels og træner Niko Kovac ifølge velinformerede tyske pressekilder ikke var perlevenner. Da Kovac var træner for Frankfurt og skulle forberede sit hold på pokalfinalen mod Bayern for godt et år siden, udpegede han netop Hummels som "eine Schwachstelle" på grund af den manglende hurtighed. Og faktisk skulle vi helt hen til forårssæsonen, før Kovac gjorde Hummels til fast mand i Bayerns midterforsvar. Nu er han væk, og hvis det som forventet også bliver til afsked med Jerome Boateng - præsident Uli Hoeness rådede ham efter den nyligt afsluttede sæson til at se sig om efter noget andet, så det gør det nok - er der ikke meget andet end mælketænder tilbage foran målmand Manuel Neuer. Stærke mælketænder, bevares, men Niklas Süle, Lucas Hernandez og Benjamin Pavard er alle blot 23 år og måske lige unge nok til at være rygrad på et mesterhold. Måske endnu en grund til at tro, at der bliver spænding om det tyske mesterskab i den kommende sæson.