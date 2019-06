Den nykårede vinder af Grand Slam-turneringen French Open, Ashleigh Bartys, næste mål er at blive nummer et i verden.

Det siger den 23-årige australske tennisstjerne efter sin sejr i Paris lørdag.

- Selvfølgelig er det mit næste mål og det næste sted, jeg kan se mig selv være, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

- At være nummer to i verden er fantastisk og noget, jeg aldrig havde turdet drømme om som barn. Nu må vi prøve at blive nummer et, siger Barty.

Efter sin Grans Slam-sejr vil australieren rykke op som nummer to på verdensranglisten mandag. Der vil dog ikke være langt op til japanske Naomi Osaka på førstepladsen.

Barty vandt sin første grand slam, efter at hun overlegent slog den tjekkiske teenager Marketa Vondrousova i finalen med 6-1, 6-3.

- Det har været en fantastisk rejse over de seneste par år. Jeg prøvede at sige til mig selv på banen, at jeg måske aldrig ville få denne mulighed igen, så jeg skulle nyde det, siger hun.

- Målet var at komme langt i en Grand Slam-turnering. Nu skal vi bare blive ved, siger Barty.

Australieren har tidligere vundet en Grand Slam-turnering i double ved US Open i 2018. Barty er den første australske kvinde til at vinde French Open siden legendariske Margaret Court i 1973.

Den 23-årige australier tog to års pause fra tennissporten fra 2014 til 2016. Her spillede hun i stedet cricket for det australske hold Brisbane Heat.

I dag er hun lykkelig for, at hun vendte tilbage til tennissporten.

- Jeg tror ikke, at jeg havde siddet her og talt med dig i dag, hvis jeg ikke havde taget den pause, siger hun.

- Det var den bedste beslutning, jeg tog dengang. Men det er en endnu bedre beslutning, jeg har taget ved at vende tilbage, siger Ashleigh Barty.