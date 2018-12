Barcelona-stjerne overtager klub i 5. division

Et investeringsselskab med Barcelonas spanske landsholdsspiller Gerard Pique i spidsen har købt fodboldklubben FC Andorra.

Det oplyser Pique ifølge AP i en pressemeddelelse.

FC Andorra er stiftet i 1942 og holder som navnet antyder til i Andorra. Klubben spiller dog ikke i Andorras fodboldliga, men optræder på femteøverste niveau i det spanske ligasystem, hvor den møder hold fra Catalonien.

I 1980'erne og 1990'erne var klubben i en årrække i Segunda Division B, tredjebedste række, hvilket er et foreløbigt højdepunkt.

Piques erhvervelse af FC Andorra sker gennem selskabet Kosmos, der tidligere på året også investerede i tennissporten.

Her indgik selskabet en aftale med Det Internationale Tennisforbund (ITF) om at putte tre milliarder dollar i et nyt Davis Cup-format.

Landsholdsturneringen har hidtil været spredt ud over hele verden og det meste af kalenderåret, men samles fra næste år i én by og bliver spillet på nogle få dage.

Håbet er, at det nye format vil puste nyt liv i den 118 år gamle turnering.