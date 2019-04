Barcelona-stjerne: Der er stadig et stykke til mesterskabet

FC Barcelona vandt lørdag over Atlético Madrid i den spanske liga og bragte sig dermed i front med 11 point.

Meget skal gå galt, hvis ikke FC Barcelona skal vinde mesterskabet i den spanske liga for andet år i træk og ottende gang på 11 år.

Lørdag tog den spanske storklub et gigantisk skridt, da holdet slog Atlético Madrid, der ligger nummer to i tabellen.

Men meget kan stadig nå at ske, mener Barcelona-angriber Luis Suárez.

- I dag (lørdag, red.) tog vi ikke bare et, men to skridt mod mesterskabet. Vi har selvfølgelig en rigtig stor fordel nu, men der er stadig nogle kampe tilbage, og det kan blive svært, siger han ifølge Reuters.

Suárez scorede det ene af de to mål i 2-0-sejren over Atlético. Det andet blev sat ind af Lionel Messi. Begge mål blev scoret til allersidst, efter at Barcelona havde spillet det meste af kampen i overtal.

- Det var endnu en kamp, der viste, hvor svært det er at vinde ligaen, og vi fortjener meget kredit for det, vi har opnået, siger Suárez.

Med sejren bragte Barcelona sig i front med 73 point og har 11 point ned til Atlético. Real Madrid ligger på tredjepladsen med 60 point.

De tre tophold har syv spillerunder tilbage i sæsonen, og Barcelona-træner Ernesto Valverde vil forberede sig grundigt til de sidste kampe.

- Disse tre point var meget vigtige. Vi skal stadig gøre arbejdet færdig, men lørdagens kamp var fundamental og kan betyde meget, siger han.

Næste store opgave for Barcelona bliver den første af to Champions League-kvartfinaler mod Manchester United på onsdag.