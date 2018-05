Barcelona-lejr tager choknederlag med ophøjet ro

FC Barcelona var kun to kampe fra at gå igennem sæsonen i Primera Division som ubesejret, men søndag aften tabte de spanske fodboldmestre uventet med 4-5 på udebane til den lille Valencia-klub Levante.

Selv om nederlaget mod rækkens nummer 15 synes unødvendigt, tager både cheftræner Ernesto Valverde og flere af profilerne nederlaget med ophøjet ro og påpeger, at ligasæsonen er mere end godkendt.

- Vi er sure over, at vi ikke kom igennem den her kamp, så vi stadigvæk havde muligheden for at gå igennem sæsonen ubesejret. Men nogle kampe går ens vej, og andre kampe gør ikke.

- Resultatet var lidt hårdt, men på andre tidspunkter i sæsonen, for eksempel i Sevilla, kunne vi ligeledes have tabt, siger Ernesto Valverde ifølge AFP.

Der skal mere end et uventet nederlag til at ødelægge storklubbens sæson, påpeger midtbaneslideren Sergio Busquets.

- Det er en skam, at vi tabte, for vi har haft en fantastisk ligasæson, hvis man ser bort fra den her kamp.

- Selvfølgelig ville vi gerne gå ubesejrede igennem sæsonen, men et nederlag tager ikke noget fra vores præstationer gennem hele sæsonen, siger Busquets.

Barcelona kom bagud 0-2, før Philippe Coutinho reducerede inden pausen. I begyndelsen af anden halvleg scorede Levante til 5-1, før Barcelona iværksatte et hæderligt forsøg på et comeback.

Coutinho scorede yderligere to gange og dermed et hattrick. Han ærgrer sig også over, at rekorden som ubesejret gennem en sæson glippede, men han finder heller ingen grund til at dvæle ved et enkelt nederlag.

- Vi havde to kampe tilbage, så det var ærgerligt at tabe nu, men det vigtigste er trods alt mesterskabet, som vi allerede har vundet.

- Og når man lukker fem mål ind, så fortjener man heller ikke at vinde, siger hattrickmageren ifølge Reuters.

Det var kun i ligaen, at Barcelona ikke havde tabt i denne sæson.

Barcelona tabte i begyndelsen af sæsonen begge kampe til Real Madrid i den spanske Super Cup, mens catalonierne tabte den første pokalkamp til Espanyol i januar, men siden vandt returkampen.

I Champions League røg Barcelona ud i kvartfinalen, da klubben efter en 4-1-sejr på hjemmebane tabte 0-3 ude til AS Roma.