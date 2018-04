Barcelona-kaptajn: Det var måske min sidste CL-kamp

Andrés Iniesta erkender efter Barcelonas CL-nedtur, at han kan have spillet sin sidste kamp i turneringen.

Fremtiden er stadig uvis for Andrés Iniesta i FC Barcelona.

Måske forlænger han sin imponerende karriere i klubben, og måske vælger han at afslutte fodboldkarrieren et andet sted.

Her er Kina i den seneste tid ofte blevet nævnt i spanske medier, og Barcelona-anføreren erkender da også efter Barcelonas sorte Champions League-aften tirsdag, at det måske var et farvel og tak til turneringen.

- Det er muligt, at det her var min sidste kamp i Champions League. Men lige nu er det her hårdt for hele holdet og os alle sammen. Vi ønskede så højt at vinde turneringen, men vi fejlede i forsøget, siger Andrés Iniesta ifølge uefa.com.

Barcelona mødte op i Rom med en 4-1-føring fra det første opgør i kvartfinalen, men AS Roma tog verdensstjernerne på sengen og vandt 3-0 og blev dermed semifinaleklar på reglen om udebanemål.

Det var et gevaldigt slag i ansigtet på Barcelona, og det fik efter nederlaget præsident Josep Maria Bartomeu til tasterne.

Præsidenten appellerede på Twitter til opbakning fra klubbens fans.

- Det er en meget hård nedtur for alle Barcelona-fans at blive slået ud af Champions League, men det er nu, at fans, trænere og spillere skal være mere forenet end nogensinde, lød det fra Bartomeu.