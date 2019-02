Barcelona forlænger med cheftræner Ernesto Valverde

Også i næste sæson hedder FC Barcelonas cheftræner Ernesto Valverde.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

55-årige Valverde skriver fredag klokken 10.15 under på en kontraktforlængelse.

Den holder ham i klubben frem til sommeren 2020. Barcelona har derudover sikret sig en option for yderligere en sæson.

Senere fredag holder cheftræneren pressemøde i forbindelse med kampen lørdag mod Real Valladolid.

I sin første sæson førte Valverde Barcelona til triumf i både Primera Division og pokalturneringen Copa del Rey.

Og i sæsonen 2018/19 har han tilføjet Super Cuppen til listen, mens Barcelona fører den spanske liga og fortsat lever i Champions League og Copa del Rey.

Valverde har stået i spidsen for Barcelona i 96 officielle kampe. Af dem er 65 vundet, 22 er endt uafgjort, og ni er tabt.

Før Valverde kom til Barcelona i 2017, var han forbi en lang række klubber - både som spiller og træner.

Trænerkarrieren begyndte i Athletic Bilbao i starten af dette årtusind. Siden tog han til Espanyol, Olympiakos, Villarreal og Valencia, før han vendte tilbage til Bilbao-klubben.

Barcelona kendte han også, før han tog jobbet.

Som spiller fik han to sæsoner i den spanske storklub fra 1988 til 1990. Valverde var dengang med til at vinde Europa Cup for pokalvindere og Copa del Rey.