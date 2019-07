Banggaard hjemvendt fra Europa: - Jeg glæder mig til at spille i superligaen igen

- Jeg glæder mig til at komme tilbage til superliga igen. Det er altid det, man ser frem til, når man har været i gang med en hård opstart. Altså at komme i gang med de kampe, som betyder noget, siger forsvarsspilleren, der kan få sin debut søndag, når SønderjyskE tager imod Randers.

- Jeg har fået noget erfaring ved at være i Tyskland, Holland og på Cypern, som jeg kan tage med ind i superligaen. Det har forhåbentligt gjort mig stærkere, end sidst jeg var her. I udlandet har det både været på det personlige plan, men også som fodboldspiller, at jeg har ændret mig, så det er hele vejen rundt. Det er bare noget andet at være i udlandet, siger Patrick Banggaard.

For der er sket meget med ham på de to et halvt år, der er gået, siden han senest spillede i den danske liga

Et spændende hold

Den 25-årige forsvarsspiller har haft godt en måned til at falde til på sit nye hold.

- De har taget rigtigt godt imod mig, både spillerne og staben omkring holdet. Indtil videre har det været utrolig positivt og dejligt nemt at falde ind i det hele. Så synes jeg også, at vi har et rigtigt spændende hold, både med de nye spillere og dem, som var her i forvejen. Det hele tegner rigtigt godt, siger han.

Forberedelserne til sæsonen har budt på flere træningskampe mod både superligaklubber og hold fra udlandet med blandede resultater. Senest mod Flensburg Weiche, hvor Banggaard sad over, men han er klar til kampen mod Randers.

- Selvom man ikke skal lægge for meget i træningskampe, så synes jeg, at opstarten har været rigtig fin. Vi begynder at lære hinanden og vores mønstre på banen at kende - også os nye spillere. Alt i alt ser det rigtig spændende ud både offensivt og defensivt, siger Patrick Banggaard.

Som bekendt har SønderjyskE også hentet en anden forsvarsspillere til den nye sæson, nemlig backen Justin Plautz. De to nye spillere skal finde deres plads med de 'gamle' i forsvarskæden, der er uden holdets anfører, Marc Pedersen, som er langtidsskadet.

- Det er klart, at når man er ny spiller, så er der nogle relationer, der skal opbygges til de spillere, der ligger omkring en selv på banen. Men det, synes jeg, er gået hurtigt og nemt, selvom der selvfølgelig stadig er nogle ting, hvor vi skal lære hinanden bedre at kende. Men det er jeg meget fortrøstningsfuld ved, siger Banggaard.

SønderjyskE har to træningsdage endnu til at få de sidste detaljer på plads. Dem har trænerteamet valgt at lukke for offentligheden.

- Det begynder at spidse lidt til, og vi begynder at have fokus på Randers, og hvordan de gør tingene. De næste par dage skal vi nok se lidt video på dem, så man kan godt mærke, at det er en lidt anderledes uge, og man begynder at glæde sig rigtig meget til, at det bliver weekend, siger Patrick Banggaard.