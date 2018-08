Balotelli forlænger med Nice trods interesse

Den italienske angriber, der var ombejlet af blandt andre Marseille, spiller også for Nice i denne sæson.

Mario Balotelli vil også i denne sæson score mål for Nice. Det meddeler den franske fodboldklub på Twitter.

Parterne har valgt at forlænge samarbejdet med et år, efter at den italienske angriber på det seneste har været rygtet på vej væk fra klubben.

- Mario Balotelli har besluttet sig for at blive i Nice, lyder det i meddelelsen fra klubben.

Den 28-årige angriber, der har spillet for Nice siden 2016, har været ombejlet af andre klubber, blandt andet franske Marseille.

Et faktum, som Nice kommer ind på i sin meddelelse om de kontraktforhandlinger, der endte med en forlængelse.

- Situationen er nu igen normal, efter at den i begyndelsen af sommeren blev gjort noget kompliceret af en anden sydfransk klub, skriver Nice.

Mario Balotelli har endnu ikke været i aktion i den franske liga i denne sæson.

Han afsoner karantæne i de første tre spillerunder. 31. august står Mario Balotelli igen til rådighed i udekampen mod Lyon.

Angriberen scorede 18 ligamål for Nice i sidste sæson.

Mario Balotelli har tidligere spillet for blandt andre Inter og AC Milan i Italien samt Manchester City og Liverpool i engelsk fodbold.

For nylig fik han comeback på det italienske landshold efter fire års pause.