Bænket Hazard roser Chelsea-træner efter sejr

Chelsea-stjernen Eden Hazard kom ind fra bænken og lagde op til målet, der sikrede 3-2-sejren over Arsenal.

Eden Hazard sad på bænken, kom ind og havde en fod med i sejrsmålet, da Chelsea lørdag slog Arsenal 3-2 i Premier League.

Efter kampen var det dog en tilfreds stjernespiller, der uddelte roser til Chelseas nye manager, Maurizio Sarri.

- Det er bedre at være på banen end at se på fra bænken, men drengene spillede godt, så jeg er bare tilfreds med resultatet.

- Han (Sarri, red.) er den type manager, som vil have bolden og kontrollere den. Jeg kan ikke sige noget dårligt om det.

- Jeg ønsker at spille og have bolden for mine fødder. Vi har spillere, som kan gøre magiske ting, og han er en fantastisk manager, som vi også havde før ham, siger Hazard ifølge BBC.

Belgieren har været sat i forbindelse med Real Madrid det meste af sommeren, og Arsenal-fans sang da også lystigt under opgøret om, at Chelsea mister Hazard.

Chelsea kom foran 2-0 ved Pedro og Alvaro Morata, men i den anden ende var der store tilbud til Arsenal, og Henrikh Mkhitaryan og Alex Iwobi udlignede før pausen.

Marcos Alonso slog sejren fast for Chelsea i anden halvleg.

- Vi dominerede fra start i første halvleg, hvor det var fifty-fifty. Vi tabte tempo, og de begyndte at spille bedre, men i anden halvleg var vi det bedste hold, og det var tre fortjente point, siger Alonso.

Mens Chelsea med ny manager har seks point efter to runder, så må Unai Emery som ny Arsenal-manager stadig konstatere, at hans hold ingen point har efter nederlag til Manchester City og Chelsea i de første runder.

- Vi ønsker at vinde. Det er altid sådan, det er, men det er klart, at defensivt så indkasserede vi tre mål. Vi havde dog chancer til at score flere mål.

- Jeg er glad for de chancer, vi skabte i første halvleg, men de havde også chancer, og effektivitet var forskellen.

- Derfor blev resultatet 3-2, men det er en proces. I anden halvleg spillede vi med en midtbanespiller på 19 år og en på 21 år. De forbedrer sig, og jeg er glad, selv om vi ikke fik et resultat, siger Emery.