Leroy Sané har fået en skidt start på sæsonen, men Josep Guardiola tror på, at tyskeren kommer stærkt tilbage.

Højt at flyve, dybt at falde.

Fodboldstjernen Leroy Sané var en af de helt store profiler på det Manchester City-hold, der vandt Premier League med suveræne 100 point i sidste sæson.

Samtidig blev han af spillerkollegerne kåret til sæsonens unge spiller.

Men perioden siden har været en lang nedtur for Leroy Sané. Den 22-årige offensivspiller blev noget overraskende fravalgt til den tyske VM-trup, og i denne sæson har han endnu ikke tilspillet sig en plads i startopstillingen i Premier League.

City-manager Josep Guardiola erkender, at han lige nu foretrækker andre frem for Sané.

- Leroy var så vigtig, er så vigtig og vil blive så vigtig for klubben. Det er der ingen tvivl om, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er en udfordring. Ikke kun for ham, men for alle. Der er en masse dygtige angribere og midtbanespillere, og sæsonen bliver afgjort over 11 måneder, ikke kun på tre uger eller en måned.

- Han (Sané, red.) var så professionel i sidste sæson og håndterede konkurrencen flot, for (Raheem, red.) Sterling kunne også spille til venstre. Men i den her sæson startede Bernardo Silva i fantastisk form, og han fortjener at spille, siger Guardiola.

Sané fik 32 Premier League-kampe i sidste sæson, og i dem stod han for 10 scoringer og 15 oplæg.

Det er hverken blevet til mål eller oplæg endnu i denne sæson for tyskeren, men Guardiola har tiltro til, at Sané vender stærkt tilbage.

- Selvfølgelig kommer han til at reagere på den rigtige måde. Han er et konkurrencemenneske, siger Guardiola.

Manchester City har indledt sæsonen med tre sejre og en uafgjort i Premier League. Lørdag eftermiddag møder Guardiolas tropper Fulham på hjemmebane.