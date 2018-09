Badmintonspillere vil tage kampen ved forhandlingsbordet

Badmintonspillerne vil forhandle en ny aftale med Badminton Danmark ved forhandlingsbordet - ikke gennem medierne.

Sådan lyder meldingen fra flere af landsholdets spillere, efter at forbundet har opsagt en aftale mellem forbundet og spillerne.

- Vi er alle interesserede i at finde en løsning, der er til gavn for os alle sammen, siger Joachim Fischer.

- Der skulle gerne være et badmintonlandshold, der kan rejse rundt i verden. For de spillere, der kommer, er det vigtigt, at der er en klar aftale for, hvordan tingene skal køre fremadrettet.

Den 39-årige badmintonveteran deltog ligesom de øvrige landsholdsspillere på et møde tirsdag.

Her blev situationen diskuteret igennem, og spillerne blev enige om at holde stridighederne internt mellem forhandlingsparterne.

Fire dage forinden havde Badminton Danmark opsagt aftalen med Danske Elitesportsudøveres Forening - badmintonspillernes forening - om forbundets eliteprogram.

Aftalen er en forudsætning for, at badmintonspillerne kan spille på landsholdet. Men nu er den opsagt og gælder kun i opsigelsesperioden frem til slutningen af november.

Badminton Danmark indgik ellers i 2013 en kollektiv aftale med spillerne. Den stod til at udløbe i 2020.

Ifølge Badminton Danmark er spørgsmålet om kommercielle og immaterielle rettigheder en central årsag til opsigelsen.

Samme tema har været gennemgående i fodboldkonflikten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne.

Konflikten betød, at det danske landshold i onsdagens testkamp mod Slovakiet bestod af spillere fra lavere rangerende fodboldrækker i Danmark samt futsalspillere.

Der er endnu ikke fundet en løsning på fodboldkonflikten.