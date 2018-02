Badmintonherrer vinder EM-guld igen

De danske badmintonherrer vandt for syvende gang i træk EM-guld i badminton for hold, da England blev slået.

Der er fortsat aldrig blevet afviklet et hold-EM i badminton for herrer, uden at det er endt med en dansk triumf.

Søndag vandt danskerne EM-guld for syvende gang ud af syv mulige, da England blev slået med 3-0 i Kazan.

Dermed fulgte herrerne op på damernes guldtriumf tidligere søndag.

Herrernes finalesejr så i første omgang ikke ud til at blive så let, som cifrene indikerede, da Anders Antonsen åbnede med at tabe første sæt til Rajiv Ouseph med 12-21. Siden vandt danmarksmesteren med 21-15, 21-19.

Herredoublen med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding gjorde 1-0 til 2-0, da de i to sæt besejrede Marcus Ellis og Chris Langridge med 21-18, 21-13.

Derefter kunne Emil Holst spille guldet til Danmark, men han kunne ikke matche Sam Parsons. Englænderen vandt med 21-16, 21-10.

I stedet var det op til herredoublen med Kim Astrup og Mathias Christiansen at sende Danmark mod EM-triumfen.

Sådan gik det også, men der skulle slides i det for det danske par, der tabte første sæt med 19-21.

Det engelske par med Peter Briggs og Sean Vendy spillede godt og bød danskerne rigeligt med modstand i andet sæt.

Det blev en lang affære, før Astrup og Christiansen udlignede til 1-1 i sæt med cifrene 29-27.

I tredje sæt var der ikke mere benzin tilbage i tanken hos det engelske par, og foran 14-6 havde de to danskere kurs mod at sikre EM-guldet.

Det danske par tog sættet 21-12, og dermed var guldet hjemme for Danmark, og de tre danske kampsejre betød, at Jan Ø. Jørgensen slap for at spille sin singlekamp.

Danmark har dermed vundet EM-guld i 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 og 2018.