Badmintonchef: Færre danske medaljechancer til OL

Dansk badminton har tradition for at vinde medaljer til OL, men det bliver sværere at få medaljer med hjem fra legene i Tokyo i 2020.

Det vurderer elite- og sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, efter at flere af de danske doubler den seneste tid har stoppet samarbejdet eller karrieren.

- Vi er pressede i forhold til at levere medaljer til OL i 2020. Vi står klart med færre chancer, end vi gjorde i 2016 og 2012. Det er faktuelt, og det må vi prøve at navigere i, siger Meibom til Jyllands-Posten.

Tirsdag annoncerede Christinna Pedersen, at hun indstiller karrieren på topplan, hvilket betyder, at mixeddouble-makkeren, Mathias Christiansen, står uden makker.

Christinna Pedersen vandt OL-sølv for tre år siden i Rio i kvindernes double sammen med Kamilla Rytter Juhl, der stoppede karrieren sidste år på grund af graviditet.

Derudover er den rutinerede duo i herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen gået hver til sit og fundet sammen med andre makkere. I 2012 vandt Boe og Mogensen OL-sølv i London.

De bedste medaljechancer er i øjeblikket i herresingle, hvor Danmark står med flere stærke navne - blandt andre den tidligere verdensmester Viktor Axelsen.

Elite- og sportschef Jens Meibom ser grøde i talentudviklingen, så på længere sigt vurderer han, at dansk badmintons olympiske muligheder i doublerne ser lovende ud.

- Jeg er stolt over udviklingen, de unge spillere har haft de senere år. Men på den korte bane er det sandsynligvis ikke helt nok til at erstatte de par, der er stoppet.

- Til gengæld håber vi på at stå tilsvarende stærkt til OL i 2024, siger han.

Dansk badminton vandt to medaljer - en sølv og en bronze - ved OL i Rio. Det samme var tilfældet ved OL i London i 2012.