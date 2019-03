Badminton Danmark føler intet ansvar i matchfixingsag

Sportschef Jens Meibom mener ikke, at forbundet kan klandres for, at Joachim Persson er dømt for matchfixing.

Dansk badminton er blevet ramt af matchfixingsag. Torsdag kom det frem, at den nu pensionerede spiller Joachim Persson er blevet idømt en karantæne på 18 måneder for at bryde reglementet for matchfixing.

I Badminton Danmark tager man afstand fra sagen, men man føler intet ansvar, da det er længe siden, at Persson var en del af eliteprogrammet.

Det fortæller sportschef Jens Meibom.

- På den ene side, er det ærgerligt, at det rammer en dansk spiller, der tidligere har været en del af elitetruppen, men samtidig har jeg en tilfredshed over, at BWF har fokus på denne problematik, og der bliver taget hånd om uregelmæssigheder.

- Det er over fem år siden, at Joachim Persson var en del af eliteprogrammet. Den nuværende sportslige ledelse i Badminton Danmark har siddet her i to år, så jeg oplever ikke, at vi har et ansvar i forhold til ham, siger Meibom.