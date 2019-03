BSV kan besejres: SønderjyskE er fyldt med selvtillid

SØNDERJYSKE: Uanset resultaterne af Ribe-Esbjergs kampe skal SønderjyskE have et point mere end rivalerne til ottendepladsen i grundspillets sidste to runder.

Derfor kan SønderjyskE lige så godt lægge ud med at besejre Bjerringbro-Silkeborg hjemme i Skansen torsdag aften.

Efter et årelangt kompleks fik SønderjyskE det ene point, da de to hold mødtes i Silkeborg i november.

- Vi var vel fem centimeter eller et halvt sekund fra at vinde, mindes Kasper Christensen om episoden, hvor sønderjyderne kastede bolden i et forladt BSV-mål en brøkdel af et sekund for sent i kampen, der endte 30-30.

- Om ikke andet er det i hvert fald en god oplevelse, vi kan tage med ind til kampen, at vi spillede en god kamp sidst, hvor vi i store dele af kampen var foran og også havde muligheden for at vinde. Vi kunne så også have tabt til sidst, så uafgjort var måske fair nok, siger han.

- Vi fandt nogle ting, der lykkedes i begge ender af banen, og det bliver en opgave at ramme det igen.

- Vi kan bruge det som et rygstød og et tegn på, at vi sagtens kan være med, og vi kan også lave overraskelsen, siger han før torsdagens duel.

Kampen er den første efter næsten tre uger uden kamp. Sønderjyderne havde ellers to sejre i rygsækken inden afbrækket.

- Det var vel både godt og skidt, for vi var i et godt moment med to sejre i træk og havde ramt et godt niveau, så der havde det ikke gjort noget, hvis vi havde haft kampene lidt tættere. Omvendt har pausen også betydet, at vi har fået Kasper Olsen i et fint forløb, som gør, at han er så tæt på 100 procent som muligt, siger SønderjyskE-træneren om venstrebacken.