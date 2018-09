Axelsens overmand løber med det hele på hjemmebane

Danske Viktor Axelsen blev lørdag sendt ud i semifinalen i herresingle, da han tabte til Kento Momota i badmintonturneringen Japan Open.

Søndag løb den japanske verdensmester så med det hele, da han i finalen slog thailænderen Khosit Phetpradab 21-14, 21-11.

48 minutter tog det for Momota at hive sejren i land og vinde turneringen på hjemmebane for første gang i karrieren.

I første sæt fulgtes spillerne ad, indtil Momota trak fra ved stillingen 16-14. Fem point på stribe sikrede sætsejren til Momota.

I andet sæt gentog han bedriften. Ved stillingen 14-11 skruede Momota op for niveauet, og Phetpradab kom aldrig på tavlen igen mod den japanske topspiller.

I damedouble var der også japansk triumf, da Yuki Fukushima og Sayaka Hirota vandt.

Det japanske par vandt over Kinesiske Qingchen Chen og Yifan Jia med cifrene 21-15, 21-12.

De to japanere dominerede kampen igennem og udspillede i perioder de to kinesiske modstandere. Da det kinesiske doublepar samtidig begyndte at ramme nettet, trak japanerne hastigt fra.

I andet sæt havde det japanske par i sidste ende ni matchbolde, der hurtigt blev omsat til en sejr.

Viktor Axelsen, der vandt turneringen sidste år, var den dansker, der kom længst ved Japan Open.

Allerede i anden runde tabte herredoubleparret Mathias Boe og Carsten Mogensen i tre sæt.

Rasmus Genke tabte samme dag til Kento Momota, mens damedoublen Sara Thygesen og Maiken Fruergaard også røg ud.