Axelsen marcherer videre ved VM efter olieafbrydelse

Verdensmesteren Viktor Axelsen er klar til tredje runde af VM i badminton efter en forholdsvis sikker sejr over kineseren Huang Yuxiang.

Efter at have overvundet lidt startproblemer og været igennem et ophold på grund af et baneskifte vandt Axelsen med 21-17, 21-8.

Efter en svingende indledning på første sæt fra danskerens side fandt kampens bizarre højdepunkt sted.

Ved stillingen 16-16 i første sæt måtte de to spillere indstille kampen i over ti minutter, da der tilsyneladende var olielignende væske på banen.

Da væsken ikke umiddelbart kunne fjernes, blev de to spillere sendt væk fra hovedbanen og ned på bane 5 i den store hal i Nanjing. Dermed slap de for en længere kampafbrydelse.

- Lige da det skete, kunne jeg se, at det ikke var vand, det lignede olie fra en aircondition. Måske var det et okay tidspunkt, det skete på, for han havde lige vundet fem point i træk.

- Det var rart, at vi kunne skifte bane, så vi ikke skulle til at varme op igen, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Baneskiftet gjorde tilsyneladende Viktor Axelsen godt. Efterfølgende demonstrerede han nemlig forskellen på verdens nummer 1 og nummer 32, da han kørte første sæt sikkert i hus for derefter at uddele prygl i andet sæt.

I løbet af få minutter kom den danske verdensetter foran 10-2, og selv om han tillod sig selv både at eksperimentere og gå lidt ned i kadence, var der ingen tvivl om udfaldet, da Axelsen vandt sættet med 21-8.

- Det var rart at kunne trykke lidt på speederen i slutningen af første sæt og fortsætte det i starten af andet sæt, siger Axelsen til TV2 Sport.

Den næste modstander for danskeren bliver formentlig tiendeseedede Ng Ka Long Angus fra Hongkong. Først skal han dog besejre Raul Must fra Estland.