Australsk rugbystjerne risikerer fyring efter homofobi

Mens debatten om homofobi i fodbold for tiden raser i Danmark, er der opstået en sag om samme emne i australsk rugby.

Her har en af de australske rugbystjerner udtrykt sig på en måde, så han risikerer en fyreseddel.

Det drejer sig om spilleren Israel Folau, der på det sociale medie Instagram har skrevet, at helvede venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder.

Det Australske Rugbyforbund (Rugby Australia) tager dyb afstand fra Folaus ytringer og slår fast, at kommentarerne er uacceptable.

30-årige Folau har før været kritiseret for sine holdninger, da han sidste år også ytrede sig homofobisk. Ved den anledning fik Folau en advarsel.

Fredag skulle Folau til møde i Sydney hos Rugby Australia samt New South Wales Rugby Union i sagen.

Forbundene har besluttet sig for at rive Folaus kontrakt med landsholdet over. Efter mødet er der ikke ændret på den beslutning.

Det er blot to måneder siden, at Folau skrev under på en millionkontrakt, der varede frem til slutningen af 2022. Men den står altså nu til at blive annulleret.

Rugby Australia forklarede, at mødet kun varede ti minutter, og at det er fortroligt, hvad der blev sagt. Ingen af parterne vil kommentere, hvad der blev diskuteret på mødet.