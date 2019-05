Australsk rugbystjerne afviser stort forlig i homofobisag

Den australske rugbyspiller Israel Folau afviser et forlig, der vil ende hans kontrakt med det australske rugbyforbund, Rugby Australia.

Forbundet vil af med Folau, efter at rugbystjernen er kommet med homofobiske udtalelser på de sociale medier.

Men Folau mener ikke, at der er juridisk grundlag for, at millionkontrakten, der blev underskrevet i februar i år og løber frem til 2022, kan blive revet over.

Ifølge den australske avis The Sunday Telegraph har forbundet tilbudt Folau et forlig på en million australske dollar (4,7 millioner kroner) for at undgå en potentiel retssag.

Beløbet svarer nogenlunde til, hvad Folau vil få udbetalt i et år af de fire år, kontrakten med forbundet løber.

Sagen drejer sig om, at Folau på det sociale medie Instagram har skrevet, at helvede venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder.

Det Australske Rugbyforbund tager dyb afstand fra Folaus ytringer og slår fast, at kommentarerne er uacceptable.

30-årige Folau har før været kritiseret for sine holdninger, da han sidste år også ytrede sig homofobisk. Ved den anledning fik han en advarsel.

Folau hævder, at der i hans kontrakt ikke står noget om, hvad han må og ikke må skrive på de sociale medier, og at han i sit post på Instagram udelukkende citerede fra biblen.

Forbundet mener derimod, at udtalelserne er et brud på det adfærdskodeks, der er i forbundet.

Forbundets disciplinærinstans skal nu tage stilling til, hvilken straf Folau skal have. Det kan være alt fra en bøde til suspendering eller fyring. Instansen ventes at afsige dommen i den kommende uge.

Folau forventes at appellere, hvis det ender med en fyring, og dermed kan sagen ende i en decideret retssag.