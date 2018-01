Australsk angrebsveteran kan spille sig VM-varm i England

38-årige Tim Cahill skal frem til sommerens VM i fodbold spille for Millwall i den næstbedste engelske række.

Australiens 38-årige angrebsveteran Tim Cahill vender tilbage til Millwall i den næstbedste engelske fodboldrække.

Dermed øger Cahill sin chance for at blive del af den trup, som til sommer skal deltage i VM i Rusland, hvor Australien er i samme gruppe som Danmark.

- Jeg er virkelig lykkelig. Jeg har haft en stor fodboldkarriere. Men at være her på det her tidspunkt i min karriere, med øjnene rettet mod en VM-plads, og i så professionelle omgivelser (er stort, red.), siger han til Millwalls hjemmeside.

Cahill debuterede i 1998 for Millwall, efter at han havde forladt Australien i håb om at skabe sig en karriere i England.

Han fik over 250 kampe for London-klubben, før han i 2004 skiftede til Everton i Premier League.

I 2016 kom Cahill til Melbourne City, men i december valgte han at stoppe i klubben.

Cahill var kun startet inde i en enkelt kamp i sæsonen, og han frygtede, at den manglende spilletid kunne koste ham en plads i VM-truppen.

- Det vil være en kæmpe ære at repræsentere mit land i Rusland. Det vil være mit fokus de kommende måneder, sagde Cahill, da han meddelte sit stop i Melbourne.

Tim Cahill er med sine 50 mål i 104 landskampe den mest scorende gennem tiden på Australiens landshold, og han spillede en vigtig rolle i kvalifikationen til VM.

Efter 1-1 i playoffkampen ude mod Syrien var det Cahill, som med to mål, det ene i den forlængede spilletid, holdt Australiens VM-håb i live med 2-1-sejren hjemme.

Efterfølgende vandt Australien 3-1 samlet over Honduras i den direkte duel om en VM-billet.

Tim Cahill har deltaget i tre VM-slutrunder og kom på måltavlen i både 2006 i Tyskland, i 2010 i Sydafrika og i 2014 i Brasilien.