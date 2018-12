Australian Open efterligner Wimbledon og indfører tiebreak

Når tennisturneringen Australian Open midt i januar igen løber af stablen, kommer der ikke til at blive spillet kampe, der bliver ved i urimeligt lang tid, fordi det afgørende sæt trækker ud.

Den australske grand slam-turnering indfører nemlig tiebreak ved stillingen 6-6 i det afgørende sæt. Spilleren, der først når ti point, vinder.

Det skriver Australian Open på turneringens hjemmeside.

For herrernes vedkommende gælder det altså i femte sæt, mens en tiebreak venter kvinderne i tredje og afgørende sæt.

- Vi valgte et tiebreak på ti point ved 6-6 for at sikre, at fans stadig får en speciel afslutning på de ofte spændende kampe. Den længere tiebreak gør, at der stadig kan opstå et sidste twist eller skift i momentum i kampene, siger turneringsdirektør Craig Tiley på hjemmesiden.

- Det længere tiebreak kan også mindske den servedominans, der kan gøre sig gældende i en kortere tiebreak.

I oktober meddelte Wimbledon, at den britiske turnering fra næste år indfører tiebreak i det afgørende sæt. Her bliver det dog ved stillingen 12-12.

For at vinde skal en spiller nå først op på syv point. Dog er det et krav, at spilleren for at vinde samtidig skal være oppe med mindst to overskydende point.

2019-udgaven af Australian Open begynder 14. januar i Melbourne. Caroline Wozniacki skal forsøge at forsvare sin sejr fra 2018, der var danskerens første grand slam-triumf.