Austin måske klar mod OB: EfB uden to profiler mod Hobro

- Vi har i Jeppe Brinch en glimrende erstatning for Austin til kampen mod Hobro, så det er jeg slet ikke betænkelig ved, siger EfB-træneren.

- Der er måske en lille mulighed for, at han kan spille søndag, men vi har tre kampe på otte dage, så vi skal ikke tage nogen chancer med ham og risikere, at han skal sidde ude i længere tid, siger John Lammers, der forudser, at Austin kan være i spil til onsdagens pokalkamp i Odense.

Mens Tighadouini er helt udelukket og kan se frem til pause på tre-fire uger, ser det anderledes optimistisk ud for Austin, men træner John Lammers tager ingen chancer.

Selv om både Rodolph Austin og Adnane Tighadouini er i bedring efter deres skadesbetingede udskiftninger mod Brøndby i søndags, kommer ingen af de to efter al sandsynlighed på banen i Hobro på søndag.

Godt minde om Sørensen

Det er han sådan set heller ikke ved udsigten til, at EfB på søndag skal møde et Hobro-hold, der formentlig kommer med en slags ny energi efter fyringen af træner Allan Kuhn. Både Lammers og EfB har således gode erfaringer med afløseren, Peter Sørensen.

- Ja, sidste gang, vi mødte ham, havde han sagt, at vi ikke kunne score tre gange mod hans hold. Det gik jo meget godt. Det må han gerne sige igen, smiler John Lammers og minder dermed om den afgørende playoff-kamp om oprykning til superligaen mod Silkeborg i maj, der endte med en 3-0-sejr og en oprykning til EfB, og siden en fyreseddel til Peter Sørensen.

Nu får Sørensen altså på ny chancen i superligaen, og John Lammers er opmærksom på, at et skifte på trænerposten i hvert fald på den korte bane kan have en vis effekt.

- Der sker altid et eller andet med et hold, når der kommer en ny træner. Sidste gang, vi mødte et hold, der lige havde fået ny træner, gik det jo i hvert fald ikke ret godt, konstaterer John Lammers og hentyder dermed til hjemmekampen mod AaB i november, da Lars Friis i sin første kamp som cheftræner førte sit hold til en 4-1-sejr i Esbjerg.